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    «Атлетико» не смог обыграть «Вильярреал»

    «Атлетико» — «Вильярреал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура испанской Примеры «Атлетико» и «Вильярреал» сыграли вничью 1:1.

    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»
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    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»

    В первом тайме за гостей забил Жерар Морено, а во второй половине встречи Самуэль Лино смог сравнять счет.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Вильярреал 1:1
    Голы: 0:1 Херар Морено (пенальти) (29'), 1:1 Самуэл Лино (58') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина, Робен Ле Норман, Рейнилду (Самуэл Лино, 46'), Аксель Витсель, Пабло Барриос, Коке (Маркос Льоренте, 71'), Конор Галлахер (Родриго Де Пауль, 46'), Джулиано Симеоне (Сесар Аспиликуэта, 46'), Хулиан Альварес, Анхель Корреа (Антуан Гризманн, 59') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Логан Кошта, Вилли Камбвала, Кико Фемения, Алекс Баэна (Pau Cabanes, 90'), Сантьяго Комесанья, Пап Гуй, Тьерно Барри (Николя Пепе, 68'), Херар Морено (Айосе Перес, 68'), Ереми Пино (Денис Суарес, 68') Предупреждения: Ереми Пино (22'), Хосе Хименес (33'), Родриго Де Пауль (52'), Робен Ле Норман (62'), Хулиан Альварес (64'), Кико Фемения (76')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Атлетико» теперь 45 очков и второе место. У «Вильярреала» 34 балла и пятая строчка.

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