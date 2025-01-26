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    «Сине-гранатовые» устроят веселье на своем поле

    Барселона — Валенсия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.30. 26.01.2025

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Валенсия»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
    В рамках 21-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Валенсию». Поединок пройдет 26 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Января 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице Примеры, набрав 39 очков за 20 туров. «Барселона» отстает от лидерства в чемпионате на 7 баллов.

    Команда далеко не лучшим образом действует на своем поле, набрав 15 очков из 24-х возможных дома. «Барселона» занимает лишь 11-е место в лиге по этому показателю.

    Барселона — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре общего этапа Лиги чемпионов «сине-гранатовые» обыграли «Бенфику» со счетом 5:4. До этого «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).

    У каталонской команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Барселона» 5 раз победила и однажды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Марк Берналь, Иньиго Мартинес и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Барселона» чуть отдалилась от лидерства в чемпионате, но при этом команда продолжает борьбу за 1-ю строчку. «Сине-гранатовым» необходимо регулярно побеждать в Примере.

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский — лучший бомбардир лиги. Польский форвард забил 16 голов и сделал 2 голевые передачи за 19 встреч в рамках Примеры.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выживание в Примере. «Валенсия» после 20-и туров занимает 19-е место, набрав за этот период 16 очков.

    К тому же, команда — одна из худших в лиге по результативности, забив всего 19 мячей за 20 встреч. При этом, «Валенсия» пропустила не так уж и много — 29 раз.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 в Примере, забив единственный гол на 26-й минуте. До этого «Валенсия» смогла одолеть «Оренсе» (2:0) в Кубке Испании.

    Команда не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот период «Валенсия» трижды победила и однажды сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

    Не сыграют: Кристиан Москера (перебор желтых карточек) и Тьерри Коррейя (травма).

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    Состояние команды: После небольшой беспроигрышной серии положение «Валенсии» выглядит не таким уж и плохим. Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 4 балла.

    При этом, в гостях «Валенсия» выступает все так же плохо. Команда набрала лишь 4 очка на чужом поле из 30-и возможных, занимая по этом показателю 18-е место.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

    • У «Валенсии» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • «Барселона» 4 раза обыгрывала «Валенсию» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.20, победа «Валенсии» — 13.00, ничья — за 7.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: В последнее время «Барселона» играет результативно. Прогнозируем убедительную победу «сине-гранатовых».

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.30.

    Прогноз: В 1-м тайме хозяева уже должны сделать комфортное преимущество.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.90.

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    «Барселона» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. «Сине-гранатовые» устроят веселье на своем поле
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