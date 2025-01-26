В рамках 21-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Валенсию». Поединок пройдет 26 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице Примеры, набрав 39 очков за 20 туров. «Барселона» отстает от лидерства в чемпионате на 7 баллов.

Команда далеко не лучшим образом действует на своем поле, набрав 15 очков из 24-х возможных дома. «Барселона» занимает лишь 11-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем туре общего этапа Лиги чемпионов «сине-гранатовые» обыграли «Бенфику» со счетом 5:4. До этого «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).

У каталонской команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Барселона» 5 раз победила и однажды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Марк Берналь, Иньиго Мартинес и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» чуть отдалилась от лидерства в чемпионате, но при этом команда продолжает борьбу за 1-ю строчку. «Сине-гранатовым» необходимо регулярно побеждать в Примере.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский — лучший бомбардир лиги. Польский форвард забил 16 голов и сделал 2 голевые передачи за 19 встреч в рамках Примеры.

«Валенсия»

Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выживание в Примере. «Валенсия» после 20-и туров занимает 19-е место, набрав за этот период 16 очков.

К тому же, команда — одна из худших в лиге по результативности, забив всего 19 мячей за 20 встреч. При этом, «Валенсия» пропустила не так уж и много — 29 раз.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 в Примере, забив единственный гол на 26-й минуте. До этого «Валенсия» смогла одолеть «Оренсе» (2:0) в Кубке Испании.

Команда не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот период «Валенсия» трижды победила и однажды сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

Не сыграют: Кристиан Москера (перебор желтых карточек) и Тьерри Коррейя (травма).

Состояние команды: После небольшой беспроигрышной серии положение «Валенсии» выглядит не таким уж и плохим. Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 4 балла.

При этом, в гостях «Валенсия» выступает все так же плохо. Команда набрала лишь 4 очка на чужом поле из 30-и возможных, занимая по этом показателю 18-е место.

Статистика для ставок

«Барселона» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

У «Валенсии» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

«Барселона» 4 раза обыгрывала «Валенсию» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.20, победа «Валенсии» — 13.00, ничья — за 7.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

Прогноз: В последнее время «Барселона» играет результативно. Прогнозируем убедительную победу «сине-гранатовых».

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.30.

Прогноз: В 1-м тайме хозяева уже должны сделать комфортное преимущество.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.90.