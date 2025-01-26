Лацио
Фиорентина
«Лацио»
Турнирное положение: Римляне всеми силами сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Лацио» на один зачетных балла отстает от идущей третьей «Аталанты». А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 21 матче.
Лацио — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Римляне в Лиге Европы переиграли «Реал Сосьедад» (3:1).
До того команда переиграла нестабильную «Верону» (3:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Комо» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лацио» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Мануэль Лаццари, Патрик, Матиас Весино — травмированы.
Состояние команды: Римляне достаточно неплохо атакуют. Команда настреляла 27 мячей в 21 поединке Серии A.
Матчи с «Фиорентиной» для команды традиционно складываются непросто. В пяти очных поединках «Лацио» по 2 раза победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила «фиалкам».
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Фиорентина» лишь на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Фиалки» подписали мировую с «Торино» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Монцы» (1:2). А вот поединок с «Наполи» завершился болезненной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» проиграла трижды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Кристиано Бираги, Эдоардо Бове — травмированы.
Состояние команды: «Фиалки» не могут победить уже полтора месяца. А вот в январе команда набрала всего один балл в трех матчах.
При этом «Фиорентина» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Да и вообще, команда все никак не обретет столь нужную стабильность.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Особенно «фиалкам» не хватает опытного защитника Бираги.
Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Фиалки» постараются воспользоваться проблемами римлян в обороне.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» обыграла римлян в 2 последних очных поединках
- «Фиалки» не могут победить уже полтора месяца
- «Лацио» победил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.
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Прогноз: «Лацио» постепенно набирает обороты, победив в двух своих последних матчах.
Римляне довольно неплохо атакуют, да и оппонент в последнее время выглядел не столь выгодно.
Ставка: Победа «Лацио» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04