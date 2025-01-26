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    «Лацио» обидит нестабильных «фиалок»

    «Лацио» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 26 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Фиорентина»
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    Маттиа Дзакканьи
    26 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Января 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне всеми силами сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Лацио» на один зачетных балла отстает от идущей третьей «Аталанты». А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 21 матче.

    Лацио — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Римляне в Лиге Европы переиграли «Реал Сосьедад» (3:1).

    До того команда переиграла нестабильную «Верону» (3:0). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Комо» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лацио» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Мануэль Лаццари, Патрик, Матиас Весино — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Римляне достаточно неплохо атакуют. Команда настреляла 27 мячей в 21 поединке Серии A.

    Матчи с «Фиорентиной» для команды традиционно складываются непросто. В пяти очных поединках «Лацио» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила «фиалкам».

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фиорентина» лишь на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Фиалки» подписали мировую с «Торино» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Монцы» (1:2). А вот поединок с «Наполи» завершился болезненной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» проиграла трижды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Кристиано Бираги, Эдоардо Бове — травмированы.

    Состояние команды: «Фиалки» не могут победить уже полтора месяца. А вот в январе команда набрала всего один балл в трех матчах.

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    При этом «Фиорентина» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Да и вообще, команда все никак не обретет столь нужную стабильность.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Особенно «фиалкам» не хватает опытного защитника Бираги.

    Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Фиалки» постараются воспользоваться проблемами римлян в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» обыграла римлян в 2 последних очных поединках

    • «Фиалки» не могут победить уже полтора месяца

    • «Лацио» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.

    Прогноз: «Лацио» постепенно набирает обороты, победив в двух своих последних матчах.

    Римляне довольно неплохо атакуют, да и оппонент в последнее время выглядел не столь выгодно.

    Ставка: Победа «Лацио» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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