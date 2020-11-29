Арсенал Лондон — Вулверхэмптон (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Арсенал Лондон» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вулверхэмптон»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Арсенал Лондон» — «Вулверхэмптон» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Арсенал Лондон» и «Вулверхэмптон», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.