«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года

В 10-м туре чемпионата Англии «Арсенал» будет принимать «Вулверхэмптон». Матч пройдет 29 ноября на «Эмирейтс». Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к матчу против «Вулверхэмптона» после поединка Лиги Европы, который команде пришлось проводить на неделе. «Канониры» в гостях уверенно разобрались с «Мольде», победив со счетом 3:0.

Если в Лиге Европы дела у «Арсенала» обстоят хорошо, то в АПЛ в пяти последних турах удалось выиграть лишь один раз — со счетом 1:0 у нестабильного «Манчестер Юнайтед».

В двух последних турах «Арсенал» сперва был разгромлен на своем поле «Астон Виллой» (0:3), а затем на выезде сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

В девяти турах «Арсенал» смог набрать только 13 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ.

У «канониров» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 9 забито и 10 пропущено. Причем меньше «Арсенала» во всей лиге забили только три команды, но и пропустила меньше всего одна команда («Тоттенхэм»).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмтон» также не смог выиграть в двух последних турах, набрав всего 1 очко. У команды одна победа в четырех последних матчах.

Она была добыта в матче с «Кристал Пэлас» (1:0). После этого «волки» проиграли «Лестеру» (0:1) и разошлись миром с «Саутгемптоном» (1:1).

«Вулверхэмптон» в девяти турах набрал 14 очков. В турнирной таблице «волки» занимают девятое место.

«Вулверхэмптон» — не очень результативная команда. Любопытно, что у «волков» такая же разница забитых и пропущенных мячей, как и у «Арсенала» — 9:10. Меньше в АПЛ забили только три команды, а пропустила только одна.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают коэффициент 2,20 на победу «Арсенала», 3,42, — на ничью и 3,70 — на «Вулверхэмптон».

В прошлом сезоне «Арсенал» набрал 4 очка в противостояниях с «Вулверхэмптоном» — 1:1 дома и 2:0 в гостях.

Прогноз на матч — победа «Арсенала» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,72. 0