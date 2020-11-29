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    Сможет ли «Арсенал» одержать домашнюю победу?

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вулверхэмптон»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В 10-м туре чемпионата Англии «Арсенал» будет принимать «Вулверхэмптон». Матч пройдет 29 ноября на «Эмирейтс». Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Ноября 2020 года
    Арсенал Лондон
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    •  Арсенал Лондон 22:15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Арсенал»

    «Арсенал» подходит к матчу против «Вулверхэмптона» после поединка Лиги Европы, который команде пришлось проводить на неделе. «Канониры» в гостях уверенно разобрались с «Мольде», победив со счетом 3:0.

    Если в Лиге Европы дела у «Арсенала» обстоят хорошо, то в АПЛ в пяти последних турах удалось выиграть лишь один раз — со счетом 1:0 у нестабильного «Манчестер Юнайтед».

    В двух последних турах «Арсенал» сперва был разгромлен на своем поле «Астон Виллой» (0:3), а затем на выезде сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).

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    В девяти турах «Арсенал» смог набрать только 13 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ.

    У «канониров» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 9 забито и 10 пропущено. Причем меньше «Арсенала» во всей лиге забили только три команды, но и пропустила меньше всего одна команда («Тоттенхэм»).

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмтон» также не смог выиграть в двух последних турах, набрав всего 1 очко. У команды одна победа в четырех последних матчах.

    Она была добыта в матче с «Кристал Пэлас» (1:0). После этого «волки» проиграли «Лестеру» (0:1) и разошлись миром с «Саутгемптоном» (1:1).

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    • «Вулверхэмптон» в девяти турах набрал 14 очков. В турнирной таблице «волки» занимают девятое место.

    «Вулверхэмптон» — не очень результативная команда. Любопытно, что у «волков» такая же разница забитых и пропущенных мячей, как и у «Арсенала» — 9:10. Меньше в АПЛ забили только три команды, а пропустила только одна.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 2,20 на победу «Арсенала», 3,42, — на ничью и 3,70 — на «Вулверхэмптон».

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    В прошлом сезоне «Арсенал» набрал 4 очка в противостояниях с «Вулверхэмптоном» — 1:1 дома и 2:0 в гостях.

    Прогноз на матч — победа «Арсенала» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,72. 0

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    «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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