«Химки» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 16-го тура РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генаралов, Логашов, Тихонов, Мурнин, Могилевец, Мирзов, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Берг.

Запасные: Синицын, Чернов, Камболов, Уткин, Олссон, Ари. Вандерсон.

Начало встречи — в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Химок» — 4,80, на ничью — 4,10, на победу «Краснодара» — 1,71.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0