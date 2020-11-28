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    «Химки» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

    «Химки» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Химок» и «Краснодара» на матч 16-го тура РПЛ.

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

    Запасные: Хомич, Генаралов, Логашов, Тихонов, Мурнин, Могилевец, Мирзов, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Берг.

    Запасные: Синицын, Чернов, Камболов, Уткин, Олссон, Ари. Вандерсон.

    Начало встречи — в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Химок» — 4,80, на ничью — 4,10, на победу «Краснодара» — 1,71.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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