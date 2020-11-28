«Химки» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч РПЛ 28 ноября 2020 года

В рамках 16 тура российской Премьер-лиги «Химки» примут «Краснодар» на одноименном стадионе. Игра состоится 28 ноября в 16:30 мск. Прогноз на «Химки» — «Краснодар».

«Химки»

«Красно-черные» набрали 15 очков — 4 победы и 3 ничьи. В сезоне команда потерпела 8 поражений, а это третий показатель чемпионата России на данный момент.

«Химки» 26 голов в 15 турах, попав, таким образом, в список трех самых пропускающих команд.

В прошлых двух турах команда Игоря Черевченко взяла 6 очков. Дома ей удалось обыграть «Рубин» 2:0, а на выезде — одолеть «Уфу» 2:1.

У «Химок» дисквалифицирован Илья Кухарчук и травмирован Данил Казанцев.

«Краснодар»

«Быки» на неделе провели непростой поединок в Лиге чемпионов, в котором проиграли «Севилье» 1:2, хотя были близки к тому, чтобы сыграть вничью. Таким образом, команда окончательно попрощалась с Лигой чемпионов на этот сезон.

В РПЛ у «Краснодара» тоже не все ладится. В таблице клуб идет девятым, имея 6 поражений и 6 побед. При этом «черно-зеленые» забили 24 гола, что является четвертым результатом чемпионата.

В прошлом туре дома «Краснодар» обыграл «Тамбов», а перед этим проиграл три раза подряд — «Зениту» 1:3, 0:2 «Ахмату» и 1:3 «Спартаку».

По составу: дисквалифицированы Кристиан Рамирес и Егор Сорокин, а также более Матвей Сафонов и травмирован Сергей Петров.

Прогноз и ставка

За 2.06 «Краснодар» является фаворитом этого поединка, при этом «Химки» недалеко ушли — 3.85. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

«Химки» выиграли 3 из 4 матчей РПЛ, одолев при этом «Ростов» и «Рубин». «Краснодар» играл в Лиге чемпионов, так что у хозяев было больше времени на подготовку. Давайте заиграем вариант «1Х» за 1.82.

Ставим на ТМ 3.0 за 1.55. В последних матчах «Химки» пропускали не более двух голов при общем тотале меньше 3.0. 0