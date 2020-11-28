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    «Краснодар» на выезде проиграл «Химкам»

    «Химки» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Подмосковные «Химки» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 67-й минуте. Глушаков с углового навесил к ближней штанге, где собралась группа игроков. Из этого скопления футболистов обеих команд удачнее всех выпрыгнул Конате, который головой отправил мяч в ближний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Краснодар 1:0
    Гол: 1:0 Мохамед Конате (67') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин, Денис Глушаков, Аршак Корян (Резиуан Мирзов, 66'), Кирилл Боженов, Владимир Дядюн, Мохамед Конате Краснодар: Евгений Городов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла (Евгений Чернов, 77'), Юрий Газинский, Виктор Классон (Вандерсон, 60'), Тонни Триндаде Вильена (Кристофер Ольссон, 46'), Магомед-Шапи Сулейманов (Даниил Уткин, 68'), Маркус Берг (Ари, 68') Предупреждения: Кайо (22'), Мохамед Конате (32'), Владимир Дядюн (60'), Резиуан Мирзов (90'), Ари (90'), Юрий Газинский (90')

    «Краснодар» занимает девятое место, имея 21 очко. «Химки» набрали 18 очков и поднялись на 11-ю строчку таблицы.

    «Краснодар» 2 декабря примет «Ренн» в рамках Лиги чемпионов, а 5 декабря сыграет дома матч следующего тура чемпионата РПЛ против «Ротора».

    6 декабря «Химки» сыграют в гостях с ЦСКА. 0

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