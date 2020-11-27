Гончаренко: Чалов — наш сукин сын, мы должны его оберегать

Главный тренер ЦСКАпосле матча Лиги Европы с «Фейенордом» (0:0) оценил игру нападающего

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов публично раскритиковал Чалова после неудачных матчей за национальную команду.

«Мы пробуем изменить открывания Чалова, потому что он много работает спиной и идет назад к мячу. Мы хотим, чтобы он открывался по-другому. Сегодня он более качественно открывался и на более высокой скорости. Были предпосылки, чтобы завершать моменты.

Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не надуть щеки и делать важный вид. У него очень хорошее состояние.

Чалов, несмотря на любую критику, для меня был и останется лучшим нападающим. Можно сказать, что он наш сукин сын, которого мы должны оберегать», — приводит слова Гончаренко Sport24. 0