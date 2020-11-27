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    Гончаренко: Чалов — наш сукин сын, мы должны его оберегать

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча Лиги Европы с «Фейенордом» (0:0) оценил игру нападающего Федора Чалова.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов публично раскритиковал Чалова после неудачных матчей за национальную команду.

    «Мы пробуем изменить открывания Чалова, потому что он много работает спиной и идет назад к мячу. Мы хотим, чтобы он открывался по-другому. Сегодня он более качественно открывался и на более высокой скорости. Были предпосылки, чтобы завершать моменты.

    Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не надуть щеки и делать важный вид. У него очень хорошее состояние.

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    • Чалов, несмотря на любую критику, для меня был и останется лучшим нападающим. Можно сказать, что он наш сукин сын, которого мы должны оберегать», — приводит слова Гончаренко Sport24. 0

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