Гончаренко: Лига Европы — заколдованный турнир

Главный тренер ЦСКАдал комментарий после матча Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).

«Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома — года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещё что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удалении соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению.

Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов», — цитирует гончаренко «Чемпионат».

Сейчас ЦСКА занимает последнее место в группе K с тремя очками. 0