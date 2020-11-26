Каштру: Счет не отражает игры, «Боруссия» нанесла шесть ударов в створ и забила четыре гола

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:4) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Игра была не такой, как первый матч на нашем поле. Все-таки, сегодня мы действовали более сбалансированно.

Чаще владели мячом, подали больше угловых, острее атаковали. "Боруссия" же нанесла шесть ударов в створ и забила четыре гола.

Мы недостаточно эффективно действовали в атаке, но счет не отражает хода игры. Да, в домашнем матче результат был по игре, но сегодня все было по-другому.

Просто "Боруссия" была эффективнее. В футболе все определяет результат», — сказа тренер в интервью «Футбол 2». 0