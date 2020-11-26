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    «Аякс» на своем поле обыграл «Мидтьюлланн»

    «Аякс» — «Мидтьюлланн»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Аякс» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Мидтьюлланн» — 3:1.

    Футболисты «Аякса»
    Футболисты «Аякса»

    Счет на 47-й минуте открыл Райан Гравенберх с передачи Душана Тадича. Спустя пару минут Тадич вновь выступил в роли ассистента, когда сделал результативный пас на Нуссайра Мазрауи.

    На 67-й минуте Давид Нерес развил успех амстердамского клуба. Хозяева ответили голом Авера Мабиля с пенальти на 80-й минуте.

    Датчане доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Эрика Святченко за несколько минут до финального свистка.

    В следующем туре «Аякс» в гостях сыграет с «Ливерпулем», а «Мидтьюлланн» на выезде встретится с «Аталантой».

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Аякс — Мидтьюлланн 3:1
    Голы: 1:0 Ryan Gravenberch (47'), 2:0 Нуссайр Мазрауи (49'), 3:0 Давид Нерес (67'), 3:1 Awer Mabil (пенальти) (81') Аякс: Андре Онана, Перр Схюрс, Нуссайр Мазрауи (Сеан Клайбер, 82'), Дейли Блинд (Лисандро Мартинес, 66'), Николас Тальяфико, Дави Классен (Эдсон Альварес, 66'), Ryan Gravenberch, Закария Лабьяд (Квинси Промес, 83'), Давид Нерес (Юрген Эккеленкамп, 90'), Душан Тадич, Lassina Traore Мидтьюлланн: Йеспер Хансен, Dion Cools, Alexander Scholz, Erik Sviatchenko, Паулинью (Joel Andersson, 26'), Пионе Систо (Luca Pfeiffer, 82'), Awer Mabil, Андерс Драйер (Gustav Isaksen, 82'), Frank Onyeka, Nicolas Madsen (Mikael Anderson, 69'), Сори Каба (Божидар Краев, 69') Предупреждения: Давид Нерес (40'), Nicolas Madsen (43') Удаление: Erik Sviatchenko (90')

    Группа D: 1. «Ливерпуль» — 9 очков, 2. «Аякс» — 7 очков, 3. «Аталанта» — 7 очков, 4. Мидтьюлланн — 0 очков. 0

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