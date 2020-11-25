Ливерпуль — Аталанта (25.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Ливерпуль» 0:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 4.55.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ливерпуль»).
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