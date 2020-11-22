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    Точилин: В аренде в «Сочи» из основы только Терехов, Маммана и Руденко

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    Глава селекционной службы «Сочи» Александр Точилин прояснил ситуацию с арендованными клубом футболистами.

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    «На самом деле у нас в аренде находится не так много футболистов.

    Из тех, кого можно отнести к игрокам основного состава, это лишь защитники Сергей Терехов, права на которого принадлежат "Оренбургу", зенитовец Эммануэль Маммана, да молодой нападающий Александр Руденко из "Спартака".

    Все остальные игроки на полноценных контрактах. К концу сезона у многих ребят заканчиваются соглашения с клубом, но мы работаем в этом направлении.

    Главное, что нам удалось сохранить костяк команды. Да, в какой-то мере потеря Кокорина и Мостового ослабила атакующий потенциал, но тренерский штаб постарался нивелировать их потерю.

    То, что в сборную вызывается Антон Заболотный, забивающий за "Сочи" довольно регулярно, демонстрирует успешность работы в этом направлении», — приводит слова Точилина «МК». 0

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