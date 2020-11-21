Мусаев назвал «скомканным» матч против «Тамбова»

Главный тренер «Краснодара»высказался после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Всегда первые игры после паузы сборных получаются скомканными. Многие лечились и только пару дней назад вернулись в общую группу.

Игра была не целостная. Но мы владели преимуществом. Важно было второй мяч забить, чтобы соперник раскрывался. Они сильно не рисковали.

Было определенное волнение, но мы не сделали много ошибок. Конечно, нельзя так удалятся и оставлять команду в меньшинстве. Главное, что набрали три очка — это было главной целью», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0