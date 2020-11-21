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    Мусаев назвал «скомканным» матч против «Тамбова»

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Всегда первые игры после паузы сборных получаются скомканными. Многие лечились и только пару дней назад вернулись в общую группу.

    Игра была не целостная. Но мы владели преимуществом. Важно было второй мяч забить, чтобы соперник раскрывался. Они сильно не рисковали.

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    • Было определенное волнение, но мы не сделали много ошибок. Конечно, нельзя так удалятся и оставлять команду в меньшинстве. Главное, что набрали три очка — это было главной целью», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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