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    «Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче с двумя удалениями

    «Краснодар» — «Тамбов»: счет матча — 1:0, обзор гола

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    В стартовом матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» принимал «Тамбов».

    «Краснодар» — «Тамбов»
    «Краснодар» — «Тамбов»

    Хозяева поля одержали минимальную победу.

    На 17-й минуте счет в матче открыл Реми Кабелла, отличившийся в пятый раз в сезоне. Этот гол в итоге оказался единственным в матче.

    «Тамбов» следом забил в ответ, но гол Михаила Костюкова был не засчитан VAR из-за офсайда.

    На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Егор Сорокин получил вторую желтую карточку.

    Через три минуты арбитр уравнял составы — Вараздат Ароян схватил Кабеллу, за что получил второе предупреждение.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Тамбов 1:0
    Гол: 1:0 Реми Кабелла (17') Краснодар: Евгений Городов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников (Кристиан Рамирес, 67'), Юрий Газинский (Тонни Триндаде Вильена, 76'), Виктор Классон (Кристофер Ольссон, 68'), Даниил Уткин (Руслан Камболов, 68'), Реми Кабелла, Алексей Ионов, Магомед-Шапи Сулейманов (Ари, 75') Тамбов: Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин (Антон Килин, 78'), Евгений Шляков, Виталий Шахов, Вараздат Ароян, Александр Каплиенко, Павел Карасев, Алексей Грицаенко, Валерий Чуперка (Владимир Кабахидзе, 87'), Михаил Костюков, Александр Карапетян Предупреждения: Егор Сорокин (32'), Алексей Ионов (33'), Александр Каплиенко (35'), Вараздат Ароян (49'), Александр Мартынович (52'), Михаил Костюков (56'), Егор Сорокин (60'), Вараздат Ароян (64'), Руслан Камболов (70'), Алексей Рыбин (71'), Алексей Грицаенко (79'), Кристиан Рамирес (90')

    «Краснодар» набрал 21 очко и после своей игры поднялся на 15-е место в таблице РПЛ. У «Тамбова» — 12 очков и 13-я позиция. 0

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