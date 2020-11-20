Иммобиле приступил к тренировкам в общей группе «Лацио»

Нападающийприступил к тренировкам в составе римской команды.

«Как здорово вернуться на поле», — написал Иммобиле в своем Instagram.

Ранее бомбардир «бьянкочелести» сдал положительный тест на COVID-19 и находился на самоизоляции. Форвард пропустил две последние игры «Лацио» против «Зенита» и «Ювентуса».

В субботу, 21 ноября, в 8-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Кротоне» (начало матча — в 17:00 мск). Во вторник, 24-го числа, римлян ждет матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Зенитом». Поединок с чемпионом России состоится в Риме, на «Стадио Олимпико», начало — в 23:00 мск. 0