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    Иммобиле приступил к тренировкам в общей группе «Лацио»

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    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле приступил к тренировкам в составе римской команды.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    «Как здорово вернуться на поле», — написал Иммобиле в своем Instagram.

    Ранее бомбардир «бьянкочелести» сдал положительный тест на COVID-19 и находился на самоизоляции. Форвард пропустил две последние игры «Лацио» против «Зенита» и «Ювентуса».

    В субботу, 21 ноября, в 8-м туре Серии А «Лацио» сыграет на выезде с «Кротоне» (начало матча — в 17:00 мск). Во вторник, 24-го числа, римлян ждет матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Зенитом». Поединок с чемпионом России состоится в Риме, на «Стадио Олимпико», начало — в 23:00 мск. 0

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