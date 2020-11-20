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    Станислав ЧерчесовКазнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
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    Булыкин: Про отставку Черчесова говорить рано

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не видит причин для увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    Ранее на этой неделе сборная России потерпела поражение от Сербии со счетом 0:5, а перед этим уступила Турции (2:3) и сыграла вничью с Молдавией (0:0).

    «Конечно, 5:0 — это слишком стыдно, но такое случается. Думаю, про отставку главного тренера говорить рано, лакмусовой бумажкой будет чемпионат Европы.

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    • А на результате прошедшей игры сказались и кадровые потери, и физическое состояние футболистов из-за тяжелого графика, и нереализованные моменты. В итоге получился такой же матч, как у Германии против Испании.

    Я бы не назвал это кризисом, это коронавирусный эффект. Сбился график, многие футболисты не привыкли играть через два дня на третий. Все это наложило отпечаток. Я думаю, что шансы хорошо выступить еще остаются», — приводит слова Булыкина НСН. 0

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