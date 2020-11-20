Булыкин: Про отставку Черчесова говорить рано

Бывший нападающий сборной Россиипризнался, что не видит причин для увольненияс поста главного тренера национальной команды.

Ранее на этой неделе сборная России потерпела поражение от Сербии со счетом 0:5, а перед этим уступила Турции (2:3) и сыграла вничью с Молдавией (0:0).

«Конечно, 5:0 — это слишком стыдно, но такое случается. Думаю, про отставку главного тренера говорить рано, лакмусовой бумажкой будет чемпионат Европы.

А на результате прошедшей игры сказались и кадровые потери, и физическое состояние футболистов из-за тяжелого графика, и нереализованные моменты. В итоге получился такой же матч, как у Германии против Испании.

Я бы не назвал это кризисом, это коронавирусный эффект. Сбился график, многие футболисты не привыкли играть через два дня на третий. Все это наложило отпечаток. Я думаю, что шансы хорошо выступить еще остаются», — приводит слова Булыкина НСН. 0