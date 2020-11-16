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    СМИ: «ПСЖ» готов предложить Рамосу трехлетний контракт

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    «Пари Сен-Жермен» готов подписать контракт с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, если футболист не сможет договориться о новом соглашении с мадридским клубом.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Рамос и президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на этой неделе озвучат свою позицию по новому договору.

  • ESPN Argentina: «Ман Сити» сделает Месси и Рамосу предложения о контракте
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    • Как сообщает AS, «ПСЖ» готов предложить Рамосу трехлетний контракт с зарплатой 16,8 миллиона евро. Руководство парижского клуба не смущает тот факт, что к моменту истечения этого соглашения испанцу будет уже 37 лет.

    Кроме того, Рамос также сможет рассчитывать на трансферный бонус, если перейдет в «ПСЖ» в качестве свободного агента.

    В текущем сезоне Рамос провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых забил два мяча. 0

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