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    Украина потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций

    Германия — Украина: счет 3:1, обзор голов

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    В матче 5 тура Лиги наций сборная Германии обыграла команду Украины со счетом 3:1.

    Лерой Сане и Тимо Вернер
    Лерой Сане и Тимо Вернер

    Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу немцев. Сначала гости вышли вперед. Роман Яремчук поймал отскок в штрафной и расстрелял ворота хозяев.

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    Сравнял Лерой Сане, пробивший в дальний нижний угол ворот. На ударную позицию его вывел Леон Горецка. На 33 минуте Горецка ворвался в штрафную справа и набросил поперек на Тимо Вернера. Тот закинул мяч в пустые ворота.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Германия — Украина 3:1
    Голы: 0:1 Роман Яремчук (12'), 1:1 Лерой Зане (23'), 2:1 Тимо Вернер (33'), 3:1 Тимо Вернер (64') Германия: Мануэль Нойер, Робин Кох, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Филипп Макс, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Тимо Вернер (Юлиан Брандт, 76'), Лерой Зане (Джан-Лука Вальдшмидт, 86'), Серж Гнабри Украина: Андрей Пятов, Эдуард Соболь, Illia Zabarnyi, Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (Евгений Макаренко, 69'), Руслан Малиновский, Александр Зинченко (Игорь Харатин, 86'), Роман Яремчук (Жуниор Мораес, 75'), Марлос, Александр Зубков (Богдан Михайличенко, 74') Предупреждения: Антонио Рюдигер (29'), Руслан Малиновский (44')

    На 64 минуте Вернер оформил дубль, воспользовавшись прострелом от Гинтера. Форвард пробил в одно касание, поразив ближний нижний угол с 11-метровой отметки.

    Немцы набрали 9 очков и возглавили группу 4. Украина на третьей строчке с 6 очками. 0

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