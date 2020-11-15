Луис Энрике: Испания заслужила победу в матче с Швейцарией

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал ничью в матче Лиги наций со Швейцарией (1:1).

«Команда мне понравилась, потому что она делала то, что мы отрабатываем на тренировках. План ясен: оказать давление на соперника. Я думаю, что сегодня футбол не воздал нам должного.

Что касается вратарей, у нас есть три отличных голкипера, и фактами я могу это оправдать. Даже четыре или пять.

Результаты могли быть лучше, но я собираюсь провести более глубокий анализ. Как профессионал, я смотрю на вещи, которые могут склонить чашу весов в нашу пользу. Я думаю, что мы заслужили победу сегодня.

Пенальти? Если бы был третий пенальти, Рамос бы его пробил. Он бы пробил все пенальти в игре», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Швейцарцы занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы 4 лиги A, набрав 3 очка. Испанцы (8) опустились на второе место. 0