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    Домашний матч сборной Англии в ЛН может пройти в другой стране

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    Матч группового этапа Лиги наций между сборными Англии и Исландии может состояться в Албании или Германии, утверждает The Guardian.

    Сборная Англии
    Сборная Англии

    Встреча группы 2 Лиги A должна пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 18 ноября, однако Футбольная ассоциация Англии обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Дании, где сборная Исландии должна провести матч с командой этой страны за три дня до игры с англичанами, поэтому ведет экстренные переговоры по этому поводу с правительством Великобритании.

    Ранее Великобритания ввела полный запрет на въезд на свою территорию из Дании из-за вспышек COVID-19 на датских фермах по разведению норок.

    Напомним, сборная Англии из-за коронавируса отменила товарищеский матч с командой Новой Зеландии, который должен был состояться 12 ноября в Лондоне, и вместо этого сыграет в этот день с ирландцами. 0

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