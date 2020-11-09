ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин Зидан«Реал» Зидана потерял все козыри в атаке и обороне
  • 12:47
    • Арбитры Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года
  • 18:23
    • Дибала пропустит ноябрьские матчи сборной Аргентины
  • 18:09
    • В РФС признали ошибку арбитра при удалении Хаджикадунича
  • 16:58
    • КХЛ объявила о переносе матча «Локомотив» — «Йокерит»
  • 16:30
    • Наставник «Реал Сосьедада» стал лучшим тренером Примеры в октябре
    Все новости спорта

    В РФС признали ошибку арбитра при удалении Хаджикадунича

    Футбол РФС РПЛ Футбол России Ростов Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Экспертная комиссия Российского футбольного союза оценила решение арбитра Виталия Мешкова в матче 13 тура между «Спартаком» и «Ростовом».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Судья ошибочно вынес предупреждение игроку "Ростова". Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист Хаджикадунич нарушил правила игры по неосторожности. Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», — приводит вердикт официальный сайт РФС.

    Напомним, что в матче со «Спартаком», который «Ростов» проиграл 0:1, полузащитник «сельмашей» Деннис Хаджикадунич получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 75 минуте. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Трактор» сумеет забить «Магнитке»?
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Гамбург» будет близок к победе
  • «Хольштайн» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Жирона» снова не проиграет?
  • «Жирона» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.68
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Хольштайн — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:10
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оксфорд Сити — Нортхэмптон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры