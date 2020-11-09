В РФС признали ошибку арбитра при удалении Хаджикадунича

Экспертная комиссия Российского футбольного союза оценила решение арбитра Виталия Мешкова в матче 13 тура между «Спартаком» и «Ростовом».

«Судья ошибочно вынес предупреждение игроку "Ростова". Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист Хаджикадунич нарушил правила игры по неосторожности. Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», — приводит вердикт официальный сайт РФС.

Напомним, что в матче со «Спартаком», который «Ростов» проиграл 0:1, полузащитник «сельмашей» Деннис Хаджикадунич получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 75 минуте. 0