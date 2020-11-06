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    «Реал» — основной претендент на Холанна

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    Мадридский «Реал» считается главным претендентом на покупку нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, утверждает AS.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    По информации издания, у норвежца имеется устное соглашение с нынешним клубом, согласно которому он получит право уйти в 2022 году.

    Считается, что «Реал» является фаворитом в борьбе за Холанна, так как председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке с огромным уважением относится к президенту мадридцев Флорентино Пересу и считает его «чемпионом бизнеса».

    Между клубами установились теплые отношения, которые закрепились после переходов Ашрафа Хакими и Рейньера.

    Если планы «Реала» осуществляться, то в 2021 году он купит нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, а через год — Холанна.

    Норвежский нападающий забил 26 мячей в 28 матчах с момента перехода в «Боруссию». 0

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