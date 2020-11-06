«Реал» — основной претендент на Холанна

Эрлинг Холанн
globallookpress.com
По информации издания, у норвежца имеется устное соглашение с нынешним клубом, согласно которому он получит право уйти в 2022 году.
Считается, что «Реал» является фаворитом в борьбе за Холанна, так как председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке с огромным уважением относится к президенту мадридцев Флорентино Пересу и считает его «чемпионом бизнеса».
Между клубами установились теплые отношения, которые закрепились после переходов Ашрафа Хакими и Рейньера.
Если планы «Реала» осуществляться, то в 2021 году он купит нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, а через год — Холанна.
Норвежский нападающий забил 26 мячей в 28 матчах с момента перехода в «Боруссию». 0