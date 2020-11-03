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    Зидан: Матч с «Интером» — это финал, но в Мадриде новый финал каждый день

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о предстоящем матче с «Интером» в Лиге чемпионов.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Миланский "Интер" — хорошая команда. Они делают большой упор на "физику" и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал.

    Футбол становится все более равным, слабых команд не осталось. Футбол становится сложнее и красивее. Сегодня выиграть может любой. Поэтому мы радуемся каждой победе.

    Это финал, но в Мадриде новый финал каждый день. Мы знаем это и постараемся сыграть внимательно. Собираемся взять три очка.

    Игроки, которые собраны здесь, всегда хотят творить историю. Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио очень важны для команды. Уверен, все они сыграют важные роли.

    Я знаю, что были разговоры о том, что нам нужно что-то поменять в команде. Но я вижу, что все хотят побеждать, а для тренера это очень хорошо», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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