ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоУдачное возвращение Дзагоева. ЦСКА выходит на первое место в РПЛ
  • 21:30
    • Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 01:05
    • «Лион» в меньшинстве отвоевал ничью с «Лиллем»
  • 00:13
    • Первый гол Бэйла после возвращения принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
  • 22:11
    • «Наполи» проиграл «Сассуоло», «Рома» была сильнее «Фиорентины»
  • 21:40
    • «Монако» разгромил «Бордо»
    Все новости спорта

    Кобелев: Все знают козыри Кокорина — скорость, дриблинг, игра головой

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тренер Андрей Кобелев, работавший в московском «Динамо» с нападающим Александром Кокориным, назвал сильные стороны форварда «Спартака».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Нужно время. Он перешел в московский клуб, считайте, на флажке. В распоряжении Тедеско уже имелись нападающие — Ларссон, Понсе, Соболев.

    Тренеру нужно еще встроить Сашу в свой футбол. Все прекрасно знают козыри Кокорина — скорость, дриблинг, игра головой.

    Но давайте наберемся терпения. Александру уделяют слишком много внимания в прессе, плюс сказалась травма.

    Все это однозначно помешало ему пока раскрыться в новой команде», — сказал Кобелев «Спорт-Экспрессу». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли кто-то из аутсайдеров АПЛ первую победу?
  • «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Унион» прервать неудачную серию в матчах с «Хоффенхаймом»?
  • «Хоффенхайм» — «Унион» Берлин. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Бенфика» побережет силы перед ЛЕ?
  • «Боавишта» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.30
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вильярреал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Беневентно
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Портленд — Ванкувер
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры