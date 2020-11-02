Кобелев: Все знают козыри Кокорина — скорость, дриблинг, игра головой

Тренер, работавший в московскомс нападающим, назвал сильные стороны форварда «Спартака».

«Нужно время. Он перешел в московский клуб, считайте, на флажке. В распоряжении Тедеско уже имелись нападающие — Ларссон, Понсе, Соболев.

Тренеру нужно еще встроить Сашу в свой футбол. Все прекрасно знают козыри Кокорина — скорость, дриблинг, игра головой.

Но давайте наберемся терпения. Александру уделяют слишком много внимания в прессе, плюс сказалась травма.

Все это однозначно помешало ему пока раскрыться в новой команде», — сказал Кобелев «Спорт-Экспрессу». 0