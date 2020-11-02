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    Черчесов отметил возросший уровень игры Заболотного

    Футбол Сборная России Футбол России Сочи
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в команду нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Заболотный последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем. Он выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной.

    Артем Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные.

    Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них.

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    • Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у Смолова, Дзюбы и Соболева есть сухие серии, у многих. Александр Соболев в сборной забил, он с хорошим настроением приедет.

    На месте будем ребят подтягивать. Еще есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе», — приводит слова Черчесова «Чемпионат». 0

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