Черчесов отметил возросший уровень игры Заболотного

Главный тренер сборной Россииобъяснил, почему вызвал в команду нападающего «Сочи»

«Заболотный последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем. Он выходит на тот уровень, который ему позволял раньше быть в национальной сборной.

Артем Дзюба, Заболотный и Соболев габаритами похожи, но по игровому стилю нападающие разные.

Мостовой тоже может сыграть нападающего, Ерохин тоже с опцией атаки. Вариантов у нас несколько, и мы отталкиваемся и от них.

Понятно, что нападающего оценивают по забитым мячам. Не только у Смолова, Дзюбы и Соболева есть сухие серии, у многих. Александр Соболев в сборной забил, он с хорошим настроением приедет.

На месте будем ребят подтягивать. Еще есть игра, у них есть возможность себя проявить. Заболотный, например, забивает у себя в клубе», — приводит слова Черчесова «Чемпионат». 0