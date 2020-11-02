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    Заболотный признан лучшим игроком 13 тура РПЛ по версии WhoScored

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    Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    Наивысшую оценку (8.9) по итогам тура получил нападающий «Сочи» Антон Заболотный, оформивший в матче с «Локомотивом» (2:1) гол и результативную передачу.

    А вот так выглядит символическая сборная 13-го тура РПЛ, составленная порталом WhoScored:

    Шунин («Динамо»), Осипенко («Ростов»), Анхель Вилькер («Ахмат»), Жирков («Зенит»), Фернандес, Дзагоев (оба — ЦСКА), Фомин, Лесовой (оба — «Динамо»), Бакаев («Рубин»), Заболотный («Сочи»), Андрич («Уфа»).

    После 13-го тура чемпионата России в турнирной таблице первенства сменился лидер, теперь первую строчку занимает ЦСКА. На втором месте расположился «Зенит», следом идет «Спартак». 0

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