Первушин: «Тамбов» применит санкции к Тетрашвили

В середине второго тайма, при счете 1:0 в пользу «Динамо», полузащитник москвичей Себастьян Шиманьский оказался на газоне после столкновения с соперником.
Пока польский футболист лежал на газоне, к нему подошел Тетрашвили и наступил на ногу.
«Второе удаление было по делу. Тетрашвили наступил на ногу игроку соперника. Есть вопросы по первой карточке Килина, а вторая не обсуждается — она была.
Санкции к Тетрашвили будут, это не первый раз с его стороны. Он опытный, взрослый и ведущий футболист, но у него бывает такое затмение. Мы боремся с этим, но пока безуспешно.
"Динамо" создало все свои моменты в том случае, когда мы сами себе "привезли". Сначала Вараздат Ароян ошибся и мы пропустили, потом Мохаммед Рабиу», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0