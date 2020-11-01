Первушин: «Тамбов» применит санкции к Тетрашвили

Наставник «Тамбова» Сергей Первушин заявил,что клуб применит санкции к Гураму Тетрашвили, получившему прямую красную карточку в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:2)

В середине второго тайма, при счете 1:0 в пользу «Динамо», полузащитник москвичей Себастьян Шиманьский оказался на газоне после столкновения с соперником.

Пока польский футболист лежал на газоне, к нему подошел Тетрашвили и наступил на ногу.

«Второе удаление было по делу. Тетрашвили наступил на ногу игроку соперника. Есть вопросы по первой карточке Килина, а вторая не обсуждается — она была.

Санкции к Тетрашвили будут, это не первый раз с его стороны. Он опытный, взрослый и ведущий футболист, но у него бывает такое затмение. Мы боремся с этим, но пока безуспешно.

"Динамо" создало все свои моменты в том случае, когда мы сами себе "привезли". Сначала Вараздат Ароян ошибся и мы пропустили, потом Мохаммед Рабиу», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0