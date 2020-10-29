Славия П — Байер: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 23:00 в группе C Лиги Европы начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Славия П» — «Байер». Коэффициент ставки — 2.03.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Славия П»).

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