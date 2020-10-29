«Славия» — «Байер». Прогноз (к. 2.03) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

Пражская «Славия» встретится на своем поле с леверкузенским «Байером» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 29 октября в Праге, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Славия» — «Байер».

«Славия»

С еврокубками у «Славии» в текущем сезоне пока что все сложно. В конце сентября пражский клуб с треском проиграл в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов датскому «Мидтъюллану». В гостевом матче чехи пропустили четыре мяча.

Групповой этап Лиги Европы «Славия» тоже начала с поражения. На прошлой неделе команда Индржиха Трпишовски проиграла в гостях «Хапоэлю» (Беэр-Шева) со счетом 1:3. По всей видимости, футболисты «Славии» недооценили соперника, хотя уже давно известно, что в Израиле всегда довольно непросто играть.

Все прогнозы на Лигу Европы

Зато в чемпионате Чехии у «Славии» все в порядке. После шести туров команда занимает второе место, отставая на два очка от пражской «Спарты».

«Байер»

Тем временем «Байер» стартовал в групповом этапе с мощнейшей победы над «Ниццей». «Фармацевты» выиграли у французов на своем поле со счетом 6:2. Это был пока что самый яркий матч «Байера» в текущем сезоне.

На самом деле, от «Байера» не ждут чего-то выдающегося. Скромные ожидания связаны, в первую очередь, с продажей Кая Хаверца. Но надо сказать, что «Байер» все равно неплохо справляется. Пока что в этом сезоне команда Петера Боша еще не проигрывала. Более того, леверкузенский клуб стал заметно лучше играть в защите.

Перед поездкой в Прагу «Байер» выиграл дома у «Аугсбурга», благодаря чему поднялся в турнирной таблице на четвертое место.

В двух последних матчах «Байер» забил девять мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Славии» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 3.78, на ничью за 4.05, а на «Байер» — за 2.03.

В прошлом сезоне «Славия» неплохо «пошумела» в сложнейшей группе Лиги чемпионов, но сейчас в игре чешской команды нет прежней надежности. И связано это, скорее всего, с продажей нескольких футболистов. И особенно ощутимой стала потеря Томаша Соучека и Владимира Цоуфала, которые уехала в Англию играть за «Вест Хэм».

«Байер», как оказалось, умеет быть прагматичным и правильно распределять свои силы. Не исключено, что в матче будет не больше двух мячей: немцы забьют, а дальше будут спокойно играть на удержание счета.

Ставка — победа «Байера» за 2.03. А также ставка на тотал «Байера» больше 1,5 за 1.84. У «Славии» есть проблемы в обороне, которые будет сложно скрыть в игре с топовой командой Бундеслиги. 0