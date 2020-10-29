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    Сможет ли «Байер» выиграть в Праге?

    «Славия» — «Байер». Прогноз (к. 2.03) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» — «Байер»
    «Байер» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне
    Пражская «Славия» встретится на своем поле с леверкузенским «Байером» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 29 октября в Праге, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Славия» — «Байер».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 29 Октября 2020 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 23:00 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Славия»

    С еврокубками у «Славии» в текущем сезоне пока что все сложно. В конце сентября пражский клуб с треском проиграл в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов датскому «Мидтъюллану». В гостевом матче чехи пропустили четыре мяча.

    Групповой этап Лиги Европы «Славия» тоже начала с поражения. На прошлой неделе команда Индржиха Трпишовски проиграла в гостях «Хапоэлю» (Беэр-Шева) со счетом 1:3. По всей видимости, футболисты «Славии» недооценили соперника, хотя уже давно известно, что в Израиле всегда довольно непросто играть.

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    Зато в чемпионате Чехии у «Славии» все в порядке. После шести туров команда занимает второе место, отставая на два очка от пражской «Спарты».

    «Байер»

    Тем временем «Байер» стартовал в групповом этапе с мощнейшей победы над «Ниццей». «Фармацевты» выиграли у французов на своем поле со счетом 6:2. Это был пока что самый яркий матч «Байера» в текущем сезоне.

    На самом деле, от «Байера» не ждут чего-то выдающегося. Скромные ожидания связаны, в первую очередь, с продажей Кая Хаверца. Но надо сказать, что «Байер» все равно неплохо справляется. Пока что в этом сезоне команда Петера Боша еще не проигрывала. Более того, леверкузенский клуб стал заметно лучше играть в защите.

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    • Перед поездкой в Прагу «Байер» выиграл дома у «Аугсбурга», благодаря чему поднялся в турнирной таблице на четвертое место.

    В двух последних матчах «Байер» забил девять мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Славии» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 3.78, на ничью за 4.05, а на «Байер» — за 2.03.

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    В прошлом сезоне «Славия» неплохо «пошумела» в сложнейшей группе Лиги чемпионов, но сейчас в игре чешской команды нет прежней надежности. И связано это, скорее всего, с продажей нескольких футболистов. И особенно ощутимой стала потеря Томаша Соучека и Владимира Цоуфала, которые уехала в Англию играть за «Вест Хэм».

    «Байер», как оказалось, умеет быть прагматичным и правильно распределять свои силы. Не исключено, что в матче будет не больше двух мячей: немцы забьют, а дальше будут спокойно играть на удержание счета.

    Ставка — победа «Байера» за 2.03. А также ставка на тотал «Байера» больше 1,5 за 1.84. У «Славии» есть проблемы в обороне, которые будет сложно скрыть в игре с топовой командой Бундеслиги. 0

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    «Славия» — «Байер». Прогноз (к. 2.03) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Славия» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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