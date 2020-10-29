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    Куман: Матч против «Ювентуса» — лучший для «Барселоны» в этом сезоне

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после победы над «Ювентусом» (2:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов заявил, что его команда провел лучший матч в сезоне.

    Роналд Куман
    Роналд Куман

    «Барселона» выиграла в Турине благодаря голам Усмана Дембеле и Лионеля Месси.

    «Это наша лучшая игра в сезоне. Очень важная победа против сильной европейской команды, нам удалось навязать сопернику свой футбол.

    Я хотел сыграть в три защитника, чтобы один игрок был выдвинут вперед и создавал численное преимущество в середине поля. Благодаря этому мы создали много голевых моментов и, честно говоря, должны были решить исход матча гораздо раньше.

    Я очень доволен тем, в какой футбол мы сегодня играли, доволен результатом и характером, который продемонстрировала моя команда.

    Думаю, что Антуану [Гризманну] просто не везет. У него сегодня было два отличных момента, один раз он пробил в штангу, но в обоих эпизодах сыграл максимально хорошо.

    Мы с самого начала сезона знали, что у нас не хватает игроков в центре обороны. Как только кто-то получит травму, начнутся проблемы. Френки де Йонг играл на этой позиции в Голландии и потому неплохо справился сегодня», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА. 0

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