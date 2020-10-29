Глазго Рейнджерс — Лех П: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.10.2020)

В 23:00 в группе D Лиги Европы начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Лех П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Глазго Рейнджерс»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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