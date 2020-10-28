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    Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ

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    Стали известны арбитры, которые будут судить игры 13-го тура РПЛ.

    Виталий Мешков
    Виталий Мешков

    Об этом сообщил официальный сайт РФС.

    Центральный матч тура между «Спартаком» и «Ростовом» в Москве обслужит Виталий Мешков из Дмитрова.

    «Рубин» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Французов.

    «Спартак» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Николай Богач, Александр Кудрявцев; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Ахмат» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Сочи» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судья — Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Тарас Безубяк.

    «Уфа» — «Урал»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Химки» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Николай Еремин, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

    «Ротор» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Николай Волошин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Юрий Чеботарев.

    «Тамбов» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Николай Левников. 0

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