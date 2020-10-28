Ференцварош — Динамо К (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ференцварош» — «Динамо К» 3:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ференцварош» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 2.03.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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