ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 12:50
    • Тедеско отложил переговоры о контракте со «Спартаком»
  • 14:19
    • Гончаренко: Против «Динамо» Загреб важно использовать свои моменты
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Баварии» в Москве
  • 00:56
    • «Аталанта» избежала поражения в матче с «Аяксом»
  • 00:52
    • «Реал» набрал одно очко в Менхенгладбахе
    Все новости спорта

    Брюгге — Лацио: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Брюгге — Лацио: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

    Футбол Лига чемпионов Брюгге Лацио Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 23:00 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч «Брюгге» — «Лацио».

  • 15 000
  • Бонус + трансляции матчей бесплатноСмотреть!

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брюгге» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Брюгге»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Лацио».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужно: регистрация + любой депозит
    Фрибет 10 000Успей получить!
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Гранада — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры