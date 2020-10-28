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    «Лацио» допустит ошибку в обороне?

    «Брюгге» — «Лацио». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Лацио»
    Симоне Индзаги
    В поединке 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов «Лацио» на выезде встретится с «Брюгге». Команды сыграют на стадионе «Ян Брейдел» 28 октября. Стартовый свисток дадут в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Брюгге» — «Лацио».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 28 Октября 2020 года
    Брюгге
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Брюгге 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.80
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    «Брюгге»

    Бельгийцы выбрались на второе место в группе благодаря домашней победе над «Зенитом» со счетом 2:1. В последней игре «Брюгге» прервал свою хорошую беспроигрышную серию поражением от «Хеверли Лувен» (1:2) в матче чемпионата Бельгии.

    До победы над «Зенитом» «черно-синие» показали хорошие результаты, сыграв вничью со «Стандардом» (1:1) и разгромив «Андерлехт» (3:0). Таким образом, на счету команды три победы в пяти последних играх.

    Дома «Брюгге» выиграл три встречи подряд. Кроме разгрома «Андерлехта» были успешные выступления в матчах с «Серкль» (2:1) и «Васланд-Беверен» (4:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом сезоне клуб вышел из своей группы в Лигу Европы, где сразу же попал на «Ман Юнайтед» и проиграл в 1/16 финала.

    «Лацио»

    «Лацио» тоже удачно провел старт групповой стадии ЛЧ, победив у себя дома дортмундскую «Боруссию» — главного конкурента за первую строчку. Той победой коллектив прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В последней игре «римляне» были сильнее «Болоньи», победив со счетом 2:1. Ранее «Лацио» потерпел разгромное поражение от «Аталанты» (1:4) и проиграл «Сампдории» (0:3). Также была ничья с «Интером» (1:1).

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    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на эту игру букмекеры дают неоднозначные. Нет ярко выраженного фаворита — 3.00 на «Брюгге» и 2.40 на «Лацио». Ничью дают за 3.50.

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    Бельгийский коллектив не является таким уж проходным соперником и он это доказал в прошлом сезоне, когда создавал проблемы даже «Реалу». В любом случае хозяева будут бороться за результат.

    «Лацио» пропускал в пяти последних играх. Вполне реально, что «черно-синие» хотя бы раз огорчат защиту «римлян». Прогнозируем, что обе забьют. Коэффициент — 1.63. 0

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    «Брюгге» — «Лацио». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Брюгге» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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