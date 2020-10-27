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    Зума: Победа над «Краснодаром» будет для меня идеальным подарком

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    Защитник «Челси» Курт Зума поделился ожиданиями в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

    Курт Зума
    Курт Зума

    «В прошлых матчах мы бились против сильных команд. После сделали несколько изменений в тактике. Стараемся выполнить свою задачу.

    Сейчас мы знаем друг друга чуть лучше и играем лучше. Этим будет отличаться предстоящая игра от предыдущих.

    Мы должны быть быстрее, быть ко многому готовыми. Ещё надо наслаждаться игрой. Быть в "Челси" — это значит иметь возможность бороться за трофеи.

    Как справимся без Тьягу Силвы? Мы имеем качественных футболистов на каждой позиции. Я действительно хорошо с ним играл.

    Что будет лучшим подарком на день рождения? Отсутствие голов в наши ворота и победа над "Краснодаром" будет для меня идеальным подарком.

    В футболе нет понятия подходящего времени. Не стоит также полагаться на травмы и потери соперника. Мы должны фокусироваться на себе.

    Мы играем в футбол, мы делаем, что любим. Не хотим думать о графике, просто хотим наслаждаться игрой.

    Мы не хотим ограничиваться только двумя матчами сыгранными на ноль, мы хотим и дальше двигаться в том же духе», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28 октября и начнется в 20:55 0

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