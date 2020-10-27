Флик: Фактически, выгрызли победу над «Локомотивом» зубами

«Очень непростая победа. Фактически, выгрызли ее зубами.
"Локомотив" сыграл очень хорошо. Они глубоко оборонялись, сделав ставку на дальние забросы, и пару раз создали нам большие неприятности.
Но в целом, считаю, счет 2:1 по игре. Хотя мы, конечно, хотели победить убедительнее.
Комбинация, которая привела к первому голу — это один из способов забить командам, которые отсиживаются в обороне.
Сегодня это пару раз сработало и однажды привело к очень красивому голу», — сказал тренер в интервью DAZN. 0