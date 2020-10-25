Карпин не согласен с красной карточкой Еременко

Главный тренер «Ростова»прокомментировал домашний матч с, в котором хозяева потерпели поражение 0:2, пропустив два мяча в компенсированное время второго тайма.

С 71-й минуты «Ростов» играл вдесятером, поскольку арбитр Василий Казарцев показал прямую карточку полузащитнику Роману Еременко.

«Мы не забили — они забили. Пытались выиграть вдесятером.

С красной карточкой — не согласен. Он прямой ногой сыграл? Вы серьезно? Видели момент? Он останавливал мяч и даже игрока не видел.

В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне не считая момента с отмененным пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей.

Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала.

Вне зависимости от результата и с "Ахматом", и результатом сегодняшним, тревога или не тревога — можно называть это как угодно, большие изменения произошли. В принципе это могло случится, но с меньшим ущербом.

Проблем с дисциплиной нет. Сегодня красная карточка Еременко можно сказать, что по неаккуратности, даже так, наверное. Игрока он не видел, сыграл в мяч, потом по инерции нога пошла на землю.

После удаления продолжали думать о победе, продолжали бежать вперед, хотели атаковать и атаковали, создавали кое-какие моменты», — приводит слова тренера пресс-служба «Ростова».

«Ростов» занимает шестое место, набрав 20 очков. 31 октября команда Карпина на выезде сыграет с лидером чемпионата московским «Спартаком». 0