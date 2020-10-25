ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан выиграл тактическую дуэль у Кумана
  • 18:33
    • «Химки» вырвали победу у «Ростова»
  • 18:01
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии
  • 22:25
    • У Роналдиньо выявлен коронавирус
  • 20:52
    • «Ахмат» в меньшинстве обыграл «Уфу»
  • 20:16
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Куньлунем»
    Все новости спорта

    Карпин не согласен с красной карточкой Еременко

    Футбол Ростов Химки РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал домашний матч с «Химками», в котором хозяева потерпели поражение 0:2, пропустив два мяча в компенсированное время второго тайма.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    С 71-й минуты «Ростов» играл вдесятером, поскольку арбитр Василий Казарцев показал прямую карточку полузащитнику Роману Еременко.

    «Мы не забили — они забили. Пытались выиграть вдесятером.

    С красной карточкой — не согласен. Он прямой ногой сыграл? Вы серьезно? Видели момент? Он останавливал мяч и даже игрока не видел.

    В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне не считая момента с отмененным пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей.

    Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала.

    Вне зависимости от результата и с "Ахматом", и результатом сегодняшним, тревога или не тревога — можно называть это как угодно, большие изменения произошли. В принципе это могло случится, но с меньшим ущербом.

    Проблем с дисциплиной нет. Сегодня красная карточка Еременко можно сказать, что по неаккуратности, даже так, наверное. Игрока он не видел, сыграл в мяч, потом по инерции нога пошла на землю.

    После удаления продолжали думать о победе, продолжали бежать вперед, хотели атаковать и атаковали, создавали кое-какие моменты», — приводит слова тренера пресс-служба «Ростова».

    «Ростов» занимает шестое место, набрав 20 очков. 31 октября команда Карпина на выезде сыграет с лидером чемпионата московским «Спартаком». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Лестер» могут не удержать ворота сухими
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Приблизится ли «Юве» к лидерам?
  • «Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • На «Молинью» «Вулвз» справятся с «Ньюкаслом»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  4.66
  • Экспресс дня 26 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры