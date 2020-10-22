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    Зидан: «Реал» не собирается сдаваться, все только начинается

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сенсационное поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Я знаю, что могу исправить ситуацию в "Реале", уверен, сдедаю это. А игроки мне помогут. Мы найдем правильные решения.

    Теперь нам нужно сконцентрироваться на субботней матче с "Барселоной". Конечно, это плохое предчувствие, которое у нас возникает после этого результата в матче с "Шахтером".

    В этой игре получилось сочетание всего. Мы допустили ошибку перед первым голом, после чего нам не хватало немного уверенности, немного действий, понемногу всего в первом тайме.

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    • Я рад за игроков, они отреагировали и изменили ход встречи во втором тайме, они не заслуживали этого. Это была плохая игра, плохая ночь.

    Я тренер, и мне нужно найти решение. За это несу ответственность я, и, поскольку первая половина встречи прошла со знаком "минус", я что-то сделал неправильно.

    Первый гол изменил все и в итоге стоил нам результата, но эта кампания Лиги чемпионов только началась, и мы не собираемся сдаваться», — приводит слова Зидана Goal.com. 0

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