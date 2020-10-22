«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: счет матча 0:4, обзор голов

Датскийпотерпел домашнее поражение от итальянской(0:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

«Аталанта» вышла вперёд на 26-й минуте. Ромеро отлично скинул мяч на свободного Сапату, который из убойной позиции пробил в дальний угол.

На 36-й минуте Гомес получил мяч перед штрафной и воспользовался пространством, нанеся мощнейший удар под перекладину. От каркаса ворот мяч отлетел в створ.

Счет стал крупным на 42-й минуте. Сапата без сопротивления пробил издали, Хансен отбил мяч перед собой прямо на Мурьеля, который в падении отправил мяч в ворота.

На 80-й минуте за «Аталанту» дебютировал российский полузащитник Алексей Миранчук, а 8 минут спустя он забил свой первый гол за клуб. Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Мидтьюлланн — Аталанта 0:4 Голы: 0:1 Дуван Сапата (26'), 0:2 Алехандро Гомес (36'), 0:3 Луис Мурьель (42'), 0:4 Алексей Миранчук (89') Мидтьюлланн: Йеспер Хансен, Joel Andersson, Alexander Scholz, Erik Sviatchenko, Паулинью, Пионе Систо (Mikael Anderson, 87'), Awer Mabil (Lasse Vibe, 75'), Андерс Драйер, Frank Onyeka (Божидар Краев, 87'), Jens-Lys Cajuste (Nicolas Madsen, 76'), Сори Каба (Evander Ferreira, 60') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро (Хосе Луис Паломино, 86'), Берат Джимсити, Робин Гозенс, Алехандро Гомес (Марио Пашалич, 68'), Ремо Фройлер (Маттео Пессина, 80'), Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Луис Мурьель (Йосип Иличич, 68'), Дуван Сапата (Алексей Миранчук, 80') Предупреждения: Пионе Систо (74'), Кристиан Ромеро (84')

Группа D: 1. «Аталанта» — 3 очка, 2. «Ливерпуль» — 3, 3. «Аякс» — 0, 4. «Мидтьюллан» — 0.

В следующем матче «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Мидтьюлланна», а «Аякс» в гостях встретится с «Аталантой». 0