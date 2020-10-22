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    Байер — Ницца: онлайн-трансляция матча начнется в 19:55

    Байер — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.10.2020)

    Футбол Лига Европы Байер Ницца Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 19:55 в группе C Лиги Европы начнётся матч «Байер» — «Ницца».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Ницца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Байер»).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Ницца».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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