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    Будет ли «Байер» активно действовать впереди?

    «Байер» — «Ницца». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Ницца»
    Лукас Аларио
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» будет принимать «Ниццу». Игра пройдет на «Бай-Арене» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Байер» — «Ницца».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 22 Октября 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:55 Ницца Ницца
  • Лига Европы. Группа C
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    Коэффициенты на матч
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    «Байер»

    Леверкузенский клуб в минувшем сезоне Лиги Европы дошел до четвертьфинала. На этой стадии «фармацевты» проиграли «Интеру» (1:2). А перед началом нового сезона команда провела 1 контрольный матч.

    В товарищеском поединке «Байер» расписал мировую с «Андерлехтом» (1:1). А первая официальная встреча состоялась 13 сентября. В 1/32 финала Кубка Германии «аптекари» раскатали «Айнтрахт Нордерштедт» (7:0).

    В Бундеслиге команда Петера Боса стартовала не очень удачно. В трех турах кряду она сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0), «РБ Лейпцигом» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

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    А первую победу в чемпионате «Байер» добыл на прошлых выходных, переиграв «Майнц» (1:0). В таблице первенства клуб из Леверкузена идет девятым с 6 очками на счету.

    «Ницца»

    В новый сезон французская команда из одноименного города ворвалась неудачно. Перед его стартом она потерпела поражение от «Монако» в товарищеской встрече (2:3).

    Затем «Ницца» проиграла и два матча в новом сезоне Лиги 1. Сперва была выездная игра с «Монпелье». На «Стад де ля Моссон» гости пропустили трешку (1:3).

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    • Еще хуже подопечные Патрика Виейры выступили в домашнем поединке. На своем поле «гимнасты» были разгромлены «Монако» (0:3), а первое очко команда заработала в противостоянии с «Бордо» (0:0).

    В октябре «Ницца» пока только выигрывает. В двух матчах коллектив Виейры взял верх над «Нантом» (2:1) и «Сент-Этьеном» (3:1). В таблице чемпионата «гимнасты» идут четвертыми.

    Прогноз и ставка

    Победа «Байера» в этой встрече оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Ниццы» — 5.90.

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    В Лиге Европы команда Боса может стартовать с яркой победы над клубом, который в текущем сезоне успел пропустить 9 голов в 5 играх.

    Наши прогноз и ставка — «Байер» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96. 0

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