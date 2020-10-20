В Чехии вспыхнул коррупционный скандал
globallookpress.com
Полиция даже провела обыск в его доме, продолжая изучать компьютеры, файлы и десятки записей из его офиса. Сам Бербер задержан.
«Уголовное дело ведется в связи с деятельностью организованной преступной группы, обвиняемой в коррупции и влиянии на результаты футбольных матчей», — прокомментировал дело прокурор.
Бербер через своего адвоката подал в отставку. В понедельник на чрезвычайном заседании ФАЧ отставка была принята. Также в полном составе распущена судейская комиссия и дисциплинарный комитет. 0