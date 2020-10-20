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    В Чехии вспыхнул коррупционный скандал

    Футбол Между тем Скандалы
    Громкий скандал разгорелся в футболе Чехии. Полиция объявила об аресте 19 человек, в том числе вице-президента федерации футбола этой страны Романа Бербера, в связи с причастностью к схеме манипулирования результатами, сообщает Denik.cz.

    В Чехии вспыхнул коррупционный скандал
    В Чехии вспыхнул коррупционный скандал

    Полиция даже провела обыск в его доме, продолжая изучать компьютеры, файлы и десятки записей из его офиса. Сам Бербер задержан.

    «Уголовное дело ведется в связи с деятельностью организованной преступной группы, обвиняемой в коррупции и влиянии на результаты футбольных матчей», — прокомментировал дело прокурор.

    Бербер через своего адвоката подал в отставку. В понедельник на чрезвычайном заседании ФАЧ отставка была принята. Также в полном составе распущена судейская комиссия и дисциплинарный комитет. 0

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