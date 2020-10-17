«Манчестер Сити» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 1:0.

«Горожане» забили единственный гол на 23-й минуте. Серхио Агуэро по центру приблизился к чужой штрафной и отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда пробил в касание Фил Фоден. Бернд Лено отбил мяч перед собой, а первым на добивание успел Рахим Стерлинг.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Арсенал Лондон 1:0 Гол: 1:0 Рахим Стерлинг (23') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Натан Аке, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рияд Марез, Жоау Канселу, Филип Фоден (Фернандиньо, 89'), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (Илкай Гюндоган, 65') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Эктор Бельерин, Букайо Сака, Даниель Себальос, Гранит Джака (Томас, 83'), Виллиан (Александр Ляказетт, 69'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе (Эдвард Нкетиа, 83') Предупреждения: Родриго Эрнандес (14'), Жоау Канселу (63'), Рубен Диаш (68'), Натан Аке (84'), Томас (90')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает десятое место (7 очков), а «Арсенал» — пятое (9 очков). 0