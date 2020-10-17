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    «Краснодар» дома выиграл у «Рубина»

    «Краснодар» — «Рубин»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Краснодар» нанес поражение «Рубину» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1.

    Счет в концовке первого тайма открыл Реми Кабелла, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Кристоффер Олссон удвоил преимущество «быков».

    В компенсированное время второго тайма Маркус Берг сделал счет 3:0. «Рубин» ответил голом Карла Старфельта.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Рубин 3:1
    Голы: 1:0 Реми Кабелла (пенальти) (45'), 2:0 Кристофер Ольссон (52'), 3:0 Маркус Берг (90'), 3:1 Карл Старфельт (90') Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Евгений Чернов, Игорь Смольников (Маркус Берг, 77'), Кайо, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 71'), Кристофер Ольссон, Тонни Триндаде Вильена, Алексей Ионов (Магомед-Шапи Сулейманов, 72'), Евгений Марков (Виктор Классон, 46'), Сергей Петров Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Филип Уремович, Илья Самошников, In-Beom Hwang (Иван Игнатьев, 68'), Олег Шатов, Денис Макаров, Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Хвича Кварацхелия, 58'), Джордже Деспотович Предупреждения: Джордже Деспотович (45'), Оливер Абильгор (55'), Игорь Смольников (56'), Олег Шатов (86'), Денис Макаров (90'), Кайо (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает шестое место (18 очков), а «Рубин» — девятое (15 очков). 0

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