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    Скауты «Милана» следили за игроком киевского «Динамо» в матчах с Францией и Германией

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    Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко попал в список трансферных целей «Милана».

    Виталий Миколенко
    Виталий Миколенко

    Как сообщает Calciomercato, скауты «Милана» следили за Миколенко в двух недавних матчах сборной Украины против Франции и Германии. В Париже, как известно, украинская команда проиграла со счетом 1:7, а в киевской встрече с немцами уступила 1:2.

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    • В «Милане» рассчитывают, что Миколенко при необходимости сможет сыграть как на позиции левого защитника, так и в центре обороны.

    Отмечается, что киевское «Динамо» оценивает Миколенко в 12 миллионов евро.

    Контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до 2025 года. 0

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