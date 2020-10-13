Скауты «Милана» следили за игроком киевского «Динамо» в матчах с Францией и Германией

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украиныпопал в список трансферных целей «Милана».

Как сообщает Calciomercato, скауты «Милана» следили за Миколенко в двух недавних матчах сборной Украины против Франции и Германии. В Париже, как известно, украинская команда проиграла со счетом 1:7, а в киевской встрече с немцами уступила 1:2.

В «Милане» рассчитывают, что Миколенко при необходимости сможет сыграть как на позиции левого защитника, так и в центре обороны.

Отмечается, что киевское «Динамо» оценивает Миколенко в 12 миллионов евро.

Контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до 2025 года. 0