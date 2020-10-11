В Италии составили рейтинг зарплат тренеров Серии А

Главный тренерявляется самым высокооплачиваемым специалистом среди тренеров в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Он зарабатывает 12 миллионов евро в год.

На втором месте идет наставник «Ромы» Паулу Фонсека с 2,5 миллиона евро. Замыкает тройку с 2,2 миллиона евро тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

По два миллиона зарабатывают Симоне Индзаги («Лацио»), Стефано Пиоли («Милан») и Синиша Михайлович («Болонья»). Андреа Пирло в «Ювентусе» получает 1,8 миллиона евро в год.

Меньше всех за предстоящий сезон заработают тренеры «Пармы» Фабио Ливерани и «Специи» Винченцо Итальяно — их зарплаты составляют 500 тысяч евро в год. 0