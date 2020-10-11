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    В «Уфе» рассказали о деталях контракта с Рахимовым

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    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что клуб заключил контракт с новым главным тренером команды Рашидом Рахимовым до конца текущего сезона.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Сегодня перед утренней тренировкой команде был представлен новый главный тренер Рашид Рахимов. Задача перед ним одна — вывести "Уфу" из того сложного положения, в котором оказался клуб. Контракт пока до конца сезона, а там будет видно», — цитирует Шайбекова ТАСС.

    Напомним, ранее уфимский клуб возглавлял Вадим Евсеев, который подал в отставку 7 октября.

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