В «Уфе» рассказали о деталях контракта с Рахимовым

Генеральный директорсообщил, что клуб заключил контракт с новым главным тренером командыдо конца текущего сезона.

«Сегодня перед утренней тренировкой команде был представлен новый главный тренер Рашид Рахимов. Задача перед ним одна — вывести "Уфу" из того сложного положения, в котором оказался клуб. Контракт пока до конца сезона, а там будет видно», — цитирует Шайбекова ТАСС.

Напомним, ранее уфимский клуб возглавлял Вадим Евсеев, который подал в отставку 7 октября.

«Уфа» в нынешнем сезоне Премьер-лиги после десяти туров идет на 15-м месте в турнирной таблице с шестью очками. Ближайший матч уфимцы проведут 17 октября в гостях с «Локомотивом». 0